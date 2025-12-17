Kayseri'de silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Hacılar ilçesi Karpuzsekisi Mahallesi 22. Cadde üzerinde bulunan arazide meydana gelen olayda, aralarında husumet bulunduğu iddia edilen grup arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın büyümesi üzerine S.Y. (36) yanındaki silah ile ateş açtı. Açılan ateş 3 kişiye isabet ederken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalede Ethem T.'nin hayatını kaybettiği belirlenirken, oğlu ve yeğeni de yaralandı. Yaralılar ambulansla Kayseri Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Çevrede geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri de inceleme yaptı. Ekipler, olayın ardından kaçan şüpheli S.Y.'yi yakalamak için çalışma başlattı.



Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.