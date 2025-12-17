PODCAST CANLI YAYIN
Şişli Halide Edip Adıvar Mahallesi’nde ters yöne giren bir otomobil önce motosiklete, ardından kaldırımdaki yayalara çarptı. Feci kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 6 kişi yaralandı. Kaza anı kameralara anbean böyle yansıdı.

Halide Edip Adıvar Mahallesi Darülaceze Caddesi'nde bir otomobil ters yöne girerek ilerledi. Otomobil önce motosiklete ardından kaldırımdaki yayalara çarptı. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi ise yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye götürüldü. Kaza ile ilgili inceleme sürüyor.


