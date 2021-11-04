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Işıkta bekleyen otomobil alev aldı

Işıkta bekleyen otomobil alev aldı
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Bursa’da kırmızı ışıkta beklerken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi. Sürücü ise yanan aracını karşıdan izledi. Olay Millet Mahallesi Yunusemre Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bulvar üzerinde kırmızı ışıkta bekleyen otomobilin kaputundan dumanlar çıkmaya başladı. Durumu fark eden sürücü aracı terk ederek müdahale etmek istedi. Ancak sürücünün müdahalesi işe yaramadı. Kısa sürede alev topuna dönen otomobilde LPG olması sebebiyle yardım etmek isteyen vatandaşlar ve sürücü çaresizce aracın yanışını izledi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri kısa sürede aracı söndürdü. Sürücü kurslarının eğitim güzergahı olan cadde kısa süreli trafiğe kapandı. Soğutma işlemleri tamamlanan otomobil çekici yardımıyla kaldırılırken, cadde yeniden trafiğe açıldı.

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