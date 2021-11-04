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Hatay'da yasadışı yollarla Türkiye’ye giren 8 kişi yakalandı

Hatay'da yasadışı yollarla Türkiye’ye giren 8 kişi yakalandı
04.11.2021 15:36 - Son Güncelleme: 04.11.2021 15:37
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Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde, yasadışı yollarla Türkiye’ye giriş yapan 8 yabancı uyruklu şahıs polis ekipleri tarafından kovalamaca sonucu yakalandı. Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri durumundan şüphelendikleri aracı kovalama sonucu Topboğazı mevkisinde durdurdu. Araçta yapılan aramada yasadışı yollarla Türkiye’ye giriş yaptığı tespit edilen yabancı uyruklu 8 şahıs yakalandı. Şahıslara öncülük yaptığı belirlenen Suriye uyruklu A.C. ve A.T. isimler kişiler de tespit edilerek gözaltına alındı. Yabancı uyruklu 10 kişi, ifadeleri alındıktan sonra sınır dışı edilmek üzere Hatay Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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