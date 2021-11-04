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Esra Hankulu'nun ölümüne dair flaş anlar: Bu görüntülerden 5 saat sonra öldü

Esra Hankulu'nun ölümüne dair flaş anlar: Bu görüntülerden 5 saat sonra öldü
04.11.2021 19:37
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Esra Hankulu'nun ölümüne dair flaş anlar! Ümitcan Uygun'un baş şüpheli olduğu Esra Hankulu'nun öldürülmesinde yeni gelişme yaşandı. A Haber Esra Hankulu'nun öldürülmeden 5 saat önceki görüntülerine ulaştı. Görüntülerde Ümitcan Uygun'un da yer aldığı açık bir şekilde görülüyor. İşte o kamera kayıtları...

Yaşam Videoları

Ümitcan Uygun'un baş şüpheli olduğu Esra Hankulu'nun öldürülmeden önceki son görüntüleri çıktı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianameye göre Mamak ilçesi Akdere semtindeki eve, 3 Ağustos'ta ihbar üzerine giden emniyet güçleri, Esra Hankulu'nun (25) hayatını kaybettiğini belirlemişti.

SON 5 SAAT

Esra Hankulu'nu kasten öldürmekten yargılanacak olan Ümitcan Uygun'un olay gecesine dair görüntüleri ortaya çıktı. O görüntülere A Haber ekipleri ulaştı.

Görüntülerde Esra Hankulu'nun eve girdiği görülüyor. Yanında ise o gece Esra Hankulu ile evde olan Dilan Civelek bulunuyor. Onlar içeri girdikten kısa bir süre sonra Ümitcan Uygun evin olduğu bölgeye geliyor. Ümitcan Uygun'un yanında Furkan Gürgil bulunuyor.

Ama gece yarısına doğru Ümitcan Uygun ve Furkan Gürgil evden ayrılıyorlar. Görüntülerde 2 isim sokağın başına doğru gidiyorlar ve orada bekliyorlar ve bir taksi çağırıyorlar. Onlar taksiciyle konuşurken evden 2 kişi çıkıyor. Onlar da Esra Hankulu ve Dilan Civelek.

Görüntüler incelendiğin Esra Hankulu'nun yürüyüşünde hernhangi bir sıkıntı görünmüyor. Esra'nın herhangi bir hareketinde aksaklık yaşanmıyor ve sağlıklı şekilde taksinin olduğu yere doğru gidiyor.

İki isim saat 5 kadar odadan çıkmıyor, bu saatten sonra ise Esra Hankulu fenalaşıyor. Cümleleri kurmakta zorlanıyor. Konuşması ve şuuru bozuluyor. Bu saatte Esra'yı duşa sokuyorlar sonra uyumak için odaya gidiyorlar.

Ümitcan Uygun ise şöyle konuşuyor: Sabah 10,15 geçe avukatım arıyor, devamında ise telefonu Esra'ya verdim ve taksi çağırmasını istedim. Bende evden ayrıldım, gittim diyor.

Fakat bu ifadeden sonra HTS kayıtları inceleniyor. Hiçbir şekilde Ümitcan Uygun'un dışardan aranmadığı kendisinin avukat dahil iki bayanı aradığı tespit ediliyor. Ve devamında taksi durağıyla görüşülüyor. Arayan kişinin kadın olmadığı ortaya çıkıyor.

Esra Hankulu yatakta elleri göğüs bölgesinde 2 eli çapraz şekilde bulunuyor. Sağlık görevlilerine göre birinin ölümü sırasında bu şekilde bulunması doğal akışa aykırı. Bu nedenle Ümitcan Uygun'un kafasına sert bir cisimle vurduğu ya da Esra'yı sert bir zemine vurduğu tespit yer alıyor.

SON DAKİKA