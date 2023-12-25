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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 25 Aralık 2023, 20:17 Güncelleme Tarihi: 25 Aralık 2023, 20:23

Irak'ın kuzeyinde şehit olan askerimiz için Hakkari'de tören düzenlendi

Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü tarafından yapılan saldırı ve sonrasında çıkan çatışmada şehit olan 6 asker için Hakkari'de tören düzenlendi. Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'ndaki törende, şehitler Piyade Teğmen Ramazan Günay, Piyade Uzman Çavuş Mehmet Serinkan, Piyade Uzman Onbaşı İsmail Yazıcı, piyade sözleşmeli erler Çağatay Erenoğlu, Yasin Karaca ve Emre Taşkın'ın Türk bayrağına sarılı tabutu alana getirildi. Saygı duruşunda bulunulmasının ardından, şehitlerin öz geçmişleri okundu. İşte kare kare duygu dolu o anlar...

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