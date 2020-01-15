Haberler Video İntihar şüphesi! 10 gün önce kayıplara karışan Gülistan Doku'nun odasından intihar mektubu çıktı
İntihar şüphesi! 10 gün önce kayıplara karışan Gülistan Doku'nun odasından intihar mektubu çıktı

İntihar şüphesi! 10 gün önce kayıplara karışan Gülistan Doku'nun odasından intihar mektubu çıktı

15.01.2020 11:28

Tunceli'de yaşayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku, 10 gün önce kayıplara karıştı. 5 Ocak'tan bu yana haber alınamayan Doku için arama çalışması başlatıldı. Genç kızın yurttaki odasından intihar mektubu çıktı. Ekipler, Gülistan'ın en son görüldüğü Uzunçayır Baraj Gölü'nde arama çalışmalarına başladı.


Tunceli'de yaşayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku, 10 gün önce kayıplara karıştı. 5 Ocak'tan bu yana haber alınamayan Doku için arama çalışması başlatıldı. Genç kızın yurttaki odasından intihar mektubu çıktı.



Ekipler, Gülistan'ın en son görüldüğü Uzunçayır Baraj Gölü'nde arama çalışmalarına başladı. Genç kızın Diyarbakır'da yaşayan ailesi çalışmaları yakından takip etti.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Yaşam Videoları