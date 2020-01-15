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Manisa Alaşehir'de 2,5 yaşındaki kız çocuğu hızla giden otomobilden yola böyle düştü

Manisa Alaşehir'de 2,5 yaşındaki kız çocuğu hızla giden otomobilden yola böyle düştü

15.01.2020 11:59

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde iki buçuk yaşındaki bir çocuk seyir halindeki otomobilin açılan kapısından yola düştü. Yolda metrelerce sürüklenen çocuğun görüntüleri güvenlik kamerasına yansıdı. Başından yaralanan kız çocuğunu görenler hemen yardıma koştu. Hastaneye kaldırılan kız çocuğunun durumunun iyi olduğu öğrenildi.


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