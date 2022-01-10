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İETT kazaları bitmek bilmiyor! Asırlık çınar ağacına çarptı

İETT kazaları bitmek bilmiyor! Asırlık çınar ağacına çarptı
10.01.2022 09:17

OTOMATİK OYNAT

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Beşiktaş'ta aracının direksiyon hakimiyetini kaybeden İETT otobüs şoförü ağaca çarparak kaza yaptı. Kaza nedeniyle kaldırımdaki ağaç devrilirken şoför otobüs içinde sıkıştı. Vatandaşların yardımıyla otobüsten çıkarılan sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle trafikte yoğunluk oluştu. Kaza, Beşiktaş Dolmabahçe Caddesi Saltanat Kapısı önünde saat 06.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yağışlı hava nedeniyle aracının direksiyon hakimiyetini kaybeden İETT otobüs şoförü kaldırımdaki ağaca çarptı. Ağaç büyük bir gürültüyle devrilirken, otobüs şoförü de araç içerisinde sıkıştı. Kazayı görenlerin yardıma koşmasıyla otobüs şoförü sıkıştığı yerden kurtarıldı. Yaralı şoför olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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