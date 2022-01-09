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Gaziantep’te lise öğrencisine öğretmen dayağı kamerada

Gaziantep’te lise öğrencisine öğretmen dayağı kamerada
09.01.2022 15:02 - Son Güncelleme: 09.01.2022 15:02

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Gaziantep’te bir lise öğrencisinin öğretmeninden feci şekilde dayak yediği anlar telefon kamerasına yansıdı. Gaziantep Valiliği görüntüye ilişkin yasal işlem başlattı. Gaziantep’in Şahinbey ilçesindeki Bostancık Anadolu Lisesi’nde görevli bir öğretmen ders sırasında öğrencisini tekme tokat dövdü. Öğretmenin öğrenciyi dövdüğü anları başka bir öğrenci ise telefon kamerasıyla kayda aldı. Öğrencinin öğretmeni tarafından feci şekilde dövüldüğü anlar telefon kamerasına yansıdı. Öğretmenin öğrenciye birkaç defa tokat atması görüntülerde yer alırken öğrencinin sınıf kapısına dayanarak öğretmeni tarafından dövülmesi görüntülere yansıdı. Görüntü sırasına geçmek için hareketlenen öğrenciye, öğretmenin tekme atmasıyla son buldu.

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