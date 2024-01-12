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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 12 Ocak 2024, 10:10 Güncelleme Tarihi: 12 Ocak 2024, 10:14

HAVA DURUMU | Meteoroloji’den o illere kar yağışı uyarısı

İSTANBUL'A KAR GELİYOR | Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son dakika hava durumu tahminlerine göre, 6 il için turuncu, 1 il için sarı kodlu uyarı verildi. Bugünden itibaren Balkanlardan gelen soğuk hava dalgası İstanbul'u daha da etkisi altına alacak. Cuma öğle saatlerinden itibaren şehir merkezinde karla karışık yağmur, yükseklerde hafif kar yağışının etkili olacağı duyuruldu. Cuma akşam saatlerinden itibaren ise il genelinde hafif kar yağışı bekleniyor. İstanbul'da hava sıcaklıklarının 15 Ocak'a kadar mevsim normallerinin 2-5 derece altında seyretmesi bekleniyor.

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