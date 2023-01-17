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HAVA DURUMU | Meteoroloji’den 19 il için sarı ve turuncu kodlu fırtına uyarısı

HAVA DURUMU | Meteoroloji’den 19 il için sarı ve turuncu kodlu fırtına uyarısı
17.01.2023 15:52 - Son Güncelleme: 17.01.2023 15:52

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü sarı ve turuncu kodlarla alarm verdi. Metetoroloji özellikle Marmara bölgesine yönelik lodos bilgilendirmesi yaparken 5 il için turuncu 14 il için ise sarı kodlu uyarıda bulunuldu. Öte yandan Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), önümüzdeki iki gün boyunca etkisini sürdürecek lodos nedeni ile yaşanabilecek ağaç devrilmesi, çatı, tabela uçması, baca gazı zehirlenmesi ve deniz ulaşımındaki aksamalara karşı dikkatli olunması konusunda uyarıda bulundu. İşte hava durumu raporu...

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