Hatay’da otomobil ile minibüs kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü 6 yaralı

Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde otomobil ile minibüsün kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

KIRIKHAN–REYHANLI YOLUNDA FECİ KAZA

Kaza, akşam saatlerinde KırıkhanReyhanlı kara yolu Karasu Köprüsü yakınlarında meydana geldi. 06 AE 9292 plakalı otomobil ile 64 AEP 974 plakalı minibüs kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle minibüs savrularak devrildi.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 6 YARALI

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçlarda sıkışan 7 kişi, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde 1 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan 6 kişi ise ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Hayatını kaybeden kişinin cenazesi hastane morguna götürülürken, jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

