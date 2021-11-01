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Hatalı sollama kazaya neden oldu, 2 yaralı

Hatalı sollama kazaya neden oldu, 2 yaralı
01.11.2021 11:45
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Erzurum Aziziye yolu üzerinde iki aracın kaza yapması sonucu bir araç kullanılamaz hale gelirken diğeri demir telleri yıkarak boş araziye uçtu. Kazada yaralanan iki şahıs sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. İddiaya göre Erzurum’un Aziziye ilçesine giden otoyolda 25 ABP 554 plakalı araç ve 34 FL 83 plakalı araç hatalı sollama nedeniyle çarpıştı. Kaza sonucu araçlardan birisi kullanılamaz hale gelirken, diğer araç ise yol kenarında bulunan demir telleri yıkarak boş araziye uçtu. Hatalı sollama nedeniyle oluşan kazada ölen olmazken iki şoförde sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Öte yandan olay yerine gelen polis ekipleri kazaya ilişkin soruşturma başlatırken yaralıların ise hayati tehlikesi bulunmuyor.

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