Haberler Yaşam Videoları Yolun ortasında sır mezar! Araçlar yavaşladığı için mahalleli kaldırmadı

Yolun ortasında sır mezar! Araçlar yavaşladığı için mahalleli kaldırmadı

Yolun ortasında sır mezar! Araçlar yavaşladığı için mahalleli kaldırmadı
01.11.2021 11:25
Ana Sayfa 01:20
Hatalı sollama kazaya neden...
Ana Sayfa 00:14
Pınar Deniz'in mankenlere taş...
Ana Sayfa 05:34
Düğmeye basıldı! EYT için...
Ana Sayfa 01:57
İki liderin vücut dili ne...
Ana Sayfa 01:02
Parkta rezil görüntüler! Kız...
Ana Sayfa 01:44
Okullar kapatılacak mı? Bakan...
Ana Sayfa 00:55
Teşkilat 21. bölüm fragmanı...
Ana Sayfa 01:25
Anlık Altın fiyatları! Gram...
Ana Sayfa 00:22
Yasmin Erbil, pozlarıyla...
Ana Sayfa 02:10
Evi ateşe verdikten sonra...
Ana Sayfa 00:58
İstanbullular dikkat! Durma...
Ana Sayfa 07:57
G.Saray'ın golünde ofsayt var...

Edirne'de bulunan sır mezar görenleri şaşırtıyor. Sadece bir duvarı ayakta kalan tarihi Çokalca Camisi yıllar önce yıkılarak, bahçesinden yol geçirildi. Belediye ekiplerinin temizlik çalışması sonrası üzerinde Arapça yazılı mezar taşı bulan mahalleli, camiyi yapan kişinin adı da 'Ahmet' olduğu için taşın bulunduğu alana mezarını yaptı. Mezar, belediyenin yıllar önce yaptığı düzenlemeyle yol ortasında kaldı. Nişancıpaşa Mahallesi Muhtarı İrfan Deniz, "Belediye kayıtlarından da vakıflar kayıtlarından da araştırdım. Burada mezar ya da 'baba' diye bir şey yok. Mezarı burada kaldırma kararı almıştık fakat araçlar bu mezarı görüp yavaşlayınca vazgeçtik" dedi. Edirne İl Müftüsü Alettin Bozkurt ise mezar hakkında bilgilerinin olmadığını söyledi.

Yaşam Videoları
SON DAKİKA