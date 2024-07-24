Eyüpsultan'daki Hasan Kalyoncu Camii düzenlediği çeşitli etkinliklerle çocukları Kur'an-ı Kerim'e teşvik ediyor. Camiye Kur'an eğitimi almaya gelen çocuklar çadır kurup kamp yaptı. İmam Fatih Turanşah, Kalyon Vakfı'na teşekkür ederek "Biz yaz Kur'an kurslarında da farklı etkinlikler yapılabilirliğini ortaya koymak için daha keyifli hale getirmek için eğitimi çocuklarımıza nasıl çadır kurulur, bir kampta nelere ihtiyaç var, onları öğrenmeleri için davet ettik normalde kursumuz sabah saatlerinde. Ama akşam aileleriyle birlikte buraya geldiler" dedi.
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