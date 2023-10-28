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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 28 Ekim 2023, 00:08 Güncelleme Tarihi: 28 Ekim 2023, 00:34

Halı sahada kahreden ölüm! Maç sırasında kalp krizi geçirdi! O anlar kameralara yansıdı...

Mersin’in Tarsus ilçesinde halı sahada kalp krizi geçiren kişi hayatını kaybetti. Kalp krizi geçirme anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. İşte o anlar...

Alınan bilgiye göre, arkadaşlarıyla bir halı sahada futbol oynayan Orhan Tosun (41), top ayağındayken bir anda yere yığıldı. Arkadaşlarının haber vermesiyle halı sahaya gelen 112 Acil Servis ekipleri, kalp krizi geçirdiği tespit edilen Tosun'u Ambulans ile Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Tosun kurtarılamadı.

Tarsus Milli Eğitim Müdürlüğü hizmetli kadrosunda çalışan Tosun'un evli ve 2 çocuğu olduğu öğrenildi.

Bu arada Tosun'un kalp krizi geçirdiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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