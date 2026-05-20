Antalya'da 18 yaşındaki motosiklet sürücüsü Şaban Efe Çavuş kazada hayatını kaybetti

Antalya'da Alkollü Motosiklet Kazası: 18 Yaşındaki Genç Kurtarılamadı

Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi Yaşar Sabutay Bulvarı üzerinde saat 21.00 sıralarında feci bir motosiklet kazası meydana geldi. Kundu bölgesindeki bir otelde birlikte çalışan Abdullah K. (22) ve Şaban Efe Çavuş (18), vardiyalarına gitmek üzere 80 AIK 813 plakalı motosikletle yola çıktı. Bulvar üzerinde seyir halinde olan Abdullah K., virajı alamayarak direksiyon hakimiyetini kaybetti ve orta refüje çarptı.

Kask Takmayan Genç Başını Kaldırıma Çarptı

Çarpmanın şiddetiyle devrilen motosiklet, üzerindeki iki gençle birlikte yaklaşık 80 metre boyunca kıvılcımlar saçarak sürüklendi. Kazada, başında kask bulunmadığı öğrenilen yolcu konumundaki Şaban Efe Çavuş, başını refüjdeki kaldırım taşlarına çarparak ağır yaralandı.

Yoldan Geçen Sağlıkçı Zamanla Yarıştı

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar ve yoldan geçmekte olan bir sağlık çalışanı hemen gençlerin yardımına koştu. Sağlık görevlisi, yerde hareketsiz yatan 18 yaşındaki Şaban Efe'yi hayatta tutabilmek için uzun süre kalp masajı yaptı. Ancak ihbar üzerine olay yerine gelen acil sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, talihsiz gencin hayatını kaybettiği belirlendi. Çavuş'un cansız bedeni otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Sürücü 1.27 Promil Alkollü Çıktı

Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan motosiklet sürücüsü Abdullah K., trafik polisleri tarafından alkol testine tabi tutuldu. Yapılan kontrolde 1.27 promil alkollü olduğu belirlenen sürücü, ifadesi alınmak ve yasal işlem başlatılmak üzere polis merkezine götürüldü.

Dehşet Anları Kamerada

Motosikletin virajı alamayıp refüje çarptığı ve metrelerce sürüklendiği o korkunç anlar, cadde üzerindeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.