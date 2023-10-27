SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 27 Ekim 2023, 20:31 Güncelleme Tarihi: 27 Ekim 2023, 22:23

Dilan Polat ve Engin Polat’ın şirketlerine ait 22 milyon liraya el konuldu

Kara para akladıkları ve vergi kaçırdıkları iddialarıyla Türkiye'nin gündemine oturan Dilan Polat ve Engin Polat çiftiyle ilgili her gün yeni bir detay ortaya çıkıyor. Kahvesine altın tozu atan, her fırsatta zengiliğini göze sokmaya çalışan Polat ailesi ile alakalı sosyal medyada ortaya atılan iddiaların ardından MASAK harekete geçti. Polat çifti hakkında 'Suç örgütü kurmak ve yönetmek', 'Suç örgütüne üye olmak', 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak' ve 'Vergi Usul Kanunu'na muhalefet' olmak üzere 4 ayrı suçtan soruşturma yürütülürken Polat çiftine ait 15 şirkette arama başlatılmıştı. Son dakika bilgisine, Dilan Polat ve Engin Polat'ın şirketlerinde yapılan aramaların ardından bugün Anadolu Adliyesi 8. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla şirketlere ait 22 Milyon 372 Bin liraya el konuldu.

Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla gündem olan ve hakkındaki iddiaların ardından MASAK tarafından yapılan incelemenin sonrasında Dilan Polat ve Engin Polat'ın tüm mal varlıklarına el konulmuştu.

Dün sabah saatlerinde vergi müfettişlerinin isteği üzerine Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca Polat çiftine ait 15 şirkette arama yapılması yönünde karar çıkarılmış ve yapılan aramalarda birçok materyale el konulmuştu.

Savcılık Dilan Polat ve Engin Polat'ın şirketlerine ait olan 22 milyon 372 bin liraya el konulmasını talep etti. Talebi değerlendiren 8. Sulh Ceza Hakimliği 22 Milyon 372 bin liranın el konulmasına karar verdi.

SIRADAKİ VİDEO
8 ilde FETÖ'ye "Kıskaç" operasyonu: 14 tutuklama
27.10.2023Cuma
Bağcılar'da iş yerinde patlama anı kamerada
27.10.2023Cuma
Gaziosmanpaşa'da metroya asılan Türk bayraklarını yırtan şahıs böyle etkisiz hale getirildi
27.10.2023Cuma
Bursa merkezli fuhuş operasyonu! 2'si kadın 13 kişi gözaltına alındı
27.10.2023Cuma
MSB duyurdu: 5 terörist etkisiz hale getirildi
27.10.2023Cuma
Bunlar da Var
Yalı Çapkını 43. Bölüm CANLI İZLE 📺 STAR TV dizisi Yalı Çapkını son bölüm izle 01:16
Yalı Çapkını 43. bölüm CANLI İZLE 📺
28.10.2023Cumartesi
ATV CANLI 📺 MÜGE ANLI CANLI YAYIN İZLE 🕵️ 27 EKİM 2023 Cuma 00:36
MÜGE ANLI CANLI YAYIN İZLE
28.10.2023Cumartesi
Aldatmak 43.bölüm fragmanı yayınlandı! 00:30
Aldatmak 43.bölüm fragmanı yayınlandı!
28.10.2023Cumartesi
Filistin’e desteklerini esirgemeyen Bella Hadid’den yas paylaşımı: Bunun acısı anlatılamaz 00:25
Ünlü model Bella Hadid'den Filistin'e yas paylaşımı!
28.10.2023Cumartesi
CANLI YAYIN
SON DAKİKA