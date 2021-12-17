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Halay başı kavgası: 1’i ağır 3 yaralı

Halay başı kavgası: 1’i ağır 3 yaralı
17.12.2021 09:20

OTOMATİK OYNAT

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İzmir’in Bornova ilçesinde bir düğüne katılan yabancı uyruklu davetliler arasında, ‘halay başı’ olma nedeniyle çıkan bıçaklı kavgada 1’i ağır 3 kişi yaralandı. Olayın ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatıldı. Olay, dün akşam saatlerinde Yeşilova Mahallesi Abdi İpekçi Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, 4074 Sokak’ta bulunan bir düğün salonunda gerçekleştirilen düğüne katılan yabancı uyruklu davetliler arasında ‘halay başı’ olma nedeniyle tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın büyümesi üzerine salondan dışarı çıkan şahıslar arasında cadde üzerinde bıçaklı kavga çıktı. Kavgada, H.H. tarafından B.H. (24), M.H. ve V.H. (22), bıçaklanarak yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese çok sayıda polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince göğsünden bıçaklanan ve durumu ağır olan B.H. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne diğer yaralılar ise çevredeki hastanelere kaldırıldı. M.H. ve V.H.’nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, düğünden çıkan davetliler ise yaralıların kaldırıldığı hastanelere akın etti.

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