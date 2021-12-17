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Kamyonet elektrik direğine çarpıp yan yattı

Kamyonet elektrik direğine çarpıp yan yattı
17.12.2021 09:28 - Son Güncelleme: 17.12.2021 09:29

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Esenler'de elektrik direğine çarparak durabilen kamyonetin sürücüsü sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu çıkarılarak hastaneye götürüldü. Kazada yan yatan kamyonet kullanılamaz hale geldi. Kaza saat 06.46’te Esenler Mahmutbey - Habipler Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Habipler istikametine seyir halinde Mehmet Reşat Ayata idaresindeki kamyonet 02 ABV 149 plakalı kamyonet sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak elektrik direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonet üstüne düşen elektrik direği sürücünün sıkışmasına neden oldu. Kazanın olduğunu gören sürücüler durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kaza yerine gelen ekipler araçta sıkışan sürücüyü çıkararak ambulans götürdü. Sürücü tedavi edilmek üzere Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

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