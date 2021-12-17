İşten dönen kadını taciz eden şüpheli yakalandı

Esenyurt’ta işten dönen kadını yaşadığı apartmana kadar takip eden şüpheli, “Beni de içeri alır mısın, ben de gelmek isterim” diyerek sözlü tacizde bulunup kayıplara karışmıştı. Kadına büyük korku yaşatan şüpheli İ.İ kaldığı adreste yakalanarak gözaltına alındı. Geçtiğimiz Salı günü Esenyurt Balıkyolu mahallesinde işten eve dönen Emine D. isimli şahısı metrelerce takip edip, eve girdiği sırada, “Beni de içeri alır mısın, ben de gelmek isterim” diyerek sözlü tacizde bulunan yabancı şahıs yakalanarak gözaltına alındı. 19 yaşında olduğu belirlenen İ.İ’nin suçunu kabul ederek pişman olduğunu söylediği öğrenildi.