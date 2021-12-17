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Bunu da gördük! 'Halay başı' kavgası kanlı bitti

İzmir'de şoke eden bir olay yaşandı. Bir düğüne katılan yabancı uyruklu davetliler arasında, 'halay başı' olma nedeniyle çıkan bıçaklı kavgada 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Olayın ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatıldı.

17.12.2021 09:00 - Son Güncelleme: 17.12.2021 09:21
Bunu da gördük! ’Halay başı’ kavgası kanlı bitti

İzmir'in Bornova ilçesinde bir düğüne katılan yabancı uyruklu davetliler arasında, 'halay başı' olma nedeniyle çıkan bıçaklı kavgada 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Olayın ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatıldı.

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Bunu da gördük! ’Halay başı’ kavgası kanlı bitti

Olay, dün akşam saatlerinde Yeşilova Mahallesi Abdi İpekçi Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 4074 Sokak'ta bulunan bir düğün salonunda gerçekleştirilen düğüne katılan yabancı uyruklu davetliler arasında 'halay başı' olma nedeniyle tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın büyümesi üzerine salondan dışarı çıkan şahıslar arasında cadde üzerinde bıçaklı kavga çıktı.

Bunu da gördük! ’Halay başı’ kavgası kanlı bitti

Kavgada, H.H. tarafından B.H. (24), M.H. ve V.H. (22), bıçaklanarak yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese çok sayıda polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Bunu da gördük! ’Halay başı’ kavgası kanlı bitti

Sağlık ekiplerince göğsünden bıçaklanan ve durumu ağır olan B.H. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne diğer yaralılar ise çevredeki hastanelere kaldırıldı. M.H. ve V.H.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, düğünden çıkan davetliler ise yaralıların kaldırıldığı hastanelere akın etti.

Bunu da gördük! ’Halay başı’ kavgası kanlı bitti

Öte yandan, olay yeri inceleme ekipleri sokakta incelemelerde bulunurken, olayın ardından kaçan H.H'yi yakalamak için polis ekiplerince geniş çaplı çalışma başlatıldı. Konuyla ilgili başlatılan araştırmanın sürdüğü öğrenildi.

Bunu da gördük! ’Halay başı’ kavgası kanlı bitti
Bunu da gördük! ’Halay başı’ kavgası kanlı bitti
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