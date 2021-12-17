Bunu da gördük! ’Halay başı’ kavgası kanlı bitti

Sağlık ekiplerince göğsünden bıçaklanan ve durumu ağır olan B.H. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne diğer yaralılar ise çevredeki hastanelere kaldırıldı. M.H. ve V.H.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, düğünden çıkan davetliler ise yaralıların kaldırıldığı hastanelere akın etti.

