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Hakkari’de zincirleme kaza: 3 yaralı
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Hakkari'de zincirleme kaza: 3 yaralı

Giriş Tarihi: 18 Şubat 2025 20:51 Güncelleme Tarihi: 18 Şubat 2025 20:51

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre kaza, İpekyolunda bulunan Hilton Otelinin yakınlarında meydana geldi. 3 aracın karıştığı kazada, araçta bulunan ve isimleri henüz öğrenilmeyen 3 kişi yaralandı. Kaza sonrası bölgeye polis, jandarma itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ve jandarma, olay yerinde başka bir kazaya sebebiyet vermemek için bölgede geniş güvenlik önlemi alırken, yaralılar bölgeye sevk edilen ambulanslarla Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza yapan araçlar çekiciler ile olay yerinden kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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