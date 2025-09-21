Hakkari'de taraftarlar arasında taşlı sopalı kavga: 3 yaralı

Diyarbakır’da kavşakta iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı

Taşlı sopalı kavgada 3 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Maçın bitiş düdüğünün ardından tribünlerde gerginlik çıktı. Şemdinlili bir grup taraftarın Amed Sportif lehine tezahürat yapması üzerine Yüksekova Spor taraftarlarıyla arbede yaşandı.

Ev sahibi ekip, 18'inci dakikada Mariem Houij'in golüyle öne geçti. Konuk Amed Sportif Faaliyetler ise 41'inci dakikada Öznur Taş'ın golüyle eşitliği sağladı. Karşılaşmada başka gol olmayınca mücadele 1-1 sona erdi.

Kadınlar Süper Ligi'nin yeni takımlarından Yüksekova Spor, ligin ilk haftasında Amed Sportif Faaliyetler'i konuk etti. Yüksekova Şehir Stadyumu'nun onarımda olması nedeniyle mücadele Şemdinli İlçe Stadyumu'nda oynandı.