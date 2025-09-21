PODCAST CANLI YAYIN

Hakkari'de taraftarlar arasında taşlı sopalı kavga: 3 yaralı

Kadınlar Süper Ligi’nin ilk haftasında Yüksekova Spor ile Amed Sportif Faaliyetler’in 1-1 berabere kaldığı maçın ardından taraftarlar arasında çıkan taşlı sopalı kavgada 3 kişi yaralandı.

İLK HAFTA MÜCADELESİ BERABERE BİTTİ

Kadınlar Süper Ligi'nin yeni takımlarından Yüksekova Spor, ligin ilk haftasında Amed Sportif Faaliyetler'i konuk etti. Yüksekova Şehir Stadyumu'nun onarımda olması nedeniyle mücadele Şemdinli İlçe Stadyumu'nda oynandı.

GOLLER İLK YARIDA GELDİ

Ev sahibi ekip, 18'inci dakikada Mariem Houij'in golüyle öne geçti. Konuk Amed Sportif Faaliyetler ise 41'inci dakikada Öznur Taş'ın golüyle eşitliği sağladı. Karşılaşmada başka gol olmayınca mücadele 1-1 sona erdi.

MAÇ SONU ORTALIK KARIŞTI

Maçın bitiş düdüğünün ardından tribünlerde gerginlik çıktı. Şemdinlili bir grup taraftarın Amed Sportif lehine tezahürat yapması üzerine Yüksekova Spor taraftarlarıyla arbede yaşandı.

3 KİŞİ YARALANDI

Taşlı sopalı kavgada 3 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

POLİS İNCELEME BAŞLATTI

Yaşanan olaylara ilişkin polis ekiplerinin inceleme başlattığı öğrenildi.

