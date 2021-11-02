Gülşen konserinde cinayet! Akif Ozan Özdoğan'ın annesinin feryadı yürekleri dağladı

Kan donduran olay, 29 Ekim'de, saat 21.00 sıralarında Seyhan ilçesi Uğur Mumcu Meydanı'nda meydana geldi. Akif Ozan Özdoğan ve ağabeyi Orçun Özdoğan (17), iki arkadaşıyla 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında, Gülşen'in konserine gitti.

Özdoğan kardeşlerin arkadaşı Mustafa G. (17), konser alanında iki kız arkadaşını görünce yanlarına gitti. Kızlarla birlikte konsere geldiği öne sürülen M.C. ile Mustafa G. arasında tartışma çıktı.

Tartışma kavgaya dönüştü, M.C., cebinden çıkarttığı bıçakla Mustafa G.'yi yaraladı. Akif Ozan Özdoğan'ı karnının alt bölgesinden, ağabeyi Orçun'u da bacağından ve kaburgasından bıçaklayan M.C., olay yerindeki bir kişiyi daha yaralayıp kaçtı.

Tartışma kavgaya dönüştü, M.C., cebinden çıkarttığı bıçakla Mustafa G.'yi yaraladı. Akif Ozan Özdoğan'ı karnının alt bölgesinden, ağabeyi Orçun'u da bacağından ve kaburgasından bıçaklayan M.C., olay yerindeki bir kişiyi daha yaralayıp kaçtı.

Adana Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarının aldığı Akif Ozan Özdoğan'ın cenazesi, Kabasakal Mezarlığı'nda gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Özdoğan'ın annesi Emel Özdoğan (36), yaşananlara inanamadığını belirterek, "Onlar gittikten sonra aradım. 'Oğlum ben de geleceğim' dedim. 15 dakika sonra geldim ve iki oğlumu da yaralı halde buldum" dedi.

Görgü tanığı Emircan Karaş ise, "Kızlar arkadaşımızı çağırdı. Tanımadığımız iki çocuk olay çıkardı. Tartışma çıktı. Akif Ozan'ın olayla alakası yoktu. Gördüğüm tek şey Akif Ozan'ın bana 'bıçaklandım' diyerek karnını göstermesiydi. Adalet yerini bulsun istiyoruz" diye konuştu.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan M.C. adliyeye sevk edildi. M.C., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.