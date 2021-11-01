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Ortalığı savaş alanına çeviren kamyonun kaza görüntüleri ortaya çıktı

Ortalığı savaş alanına çeviren kamyonun kaza görüntüleri ortaya çıktı
01.11.2021 16:50
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Sakarya’nın Geyve ilçesinde geçtiğimiz günlerde facianın eşiğinden dönülen kazanın görüntüleri ortaya çıktı. Olay, geçtiğimiz günlerde Geyve ilçesi Alifuatpaşa Mahallesi üzerinde bulunan Cevat Ayhan Köprüsü mevkiinde meydana gelmişti. İddiaya göre, Geyve istikametinden D-650 karayoluna doğru seyir halinde olan tavuk yüklü kamyon sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrilmişti. Kamyon devrildiği esnada ise, otomobil ve yolcu otobüsüne çarpmıştı. Facianın eşiğinden dönülen ve bir kişinin yaralanması ile sonuçlanan kaza anının görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, seyir halinde olan kamyonun kontrolden çıkarak yola devrildiği ve karşı şeritten gelen araçların, kamyonun altında kalmaktan son anda kurtulduğu anlar yer aldı.

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