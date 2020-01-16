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Gripten korunmak için ne yapmak gerekir? Kış aylarında hangi meyve ve sebze tüketilmeli?

Gripten korunmak için ne yapmak gerekir? Kış aylarında hangi meyve ve sebze tüketilmeli?

16.01.2020 18:00

Her sebze ve meyveyi mevsiminde tüketmek gerekir. Kış aylarında portakal, greyfurt, limon C vitamini acısından zengin olduğu için gribe yakalanmamak açısından önemlidir. Ama bunların suyunu sıkmak yerine posası ile tüketmek gerekir. Peki, Gripten korunmak için ne yapmak gerekir? Kış aylarında hangi meyve ve sebze tüketilmeli? Beslenme Uzmanı Meral Aydeniz A Haber canlı yayınında A Haber muhabiri Tülay Ayçiçek'in sorularını yanıtladı. İşte beslenme uzmanından konuya dair ayrıntılı açıklamalar...


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