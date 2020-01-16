15 tatil ne zaman, kaç gün olacak? 2020 yarıyıl (sömestr) tatili ne zaman başlıyor? 16.01.2020 18:19

15 tatil ne zaman? Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lisede okuyan yaklaşık 18 milyon öğrenci yarıyıl tatiline girecek. Sömestr tatili olarak da bilinen yarıyıl tatilinin heyecanını yaşayan öğrenciler ve velileri, tatilin kaç gün olacağını araştırıyor. Peki, 15 tatil ne zaman, kaç gün olacak? Yarıyıl tatili ne zaman başlıyor?

Yarıyıl tatili ne zaman başlayacak? Okullarda ara tatil döneminin başlamasının ardından yaz tatili süresinin de 11 haftaya düşürülmesi ile birlikte 15 günlük yarıyıl tatil günlerinde değişiklik olup olmadığı merak ediliyor. Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lisede okuyan yaklaşık 18 milyon öğrenci ile 1 milyonu aşkın öğretmen yarıyıl tatili heyecanı yaşıyor. Peki, 15 tatil ne zaman, kaç gün olacak? Yarıyıl tatili ne zaman başlıyor?

YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN, KAÇ GÜN?

Yarıyıl tatili 20-31 Ocak arasında olacak. Yarıyıl tatili her sene olduğu gibi bu sene de 15 gün yapılacak.

İkinci yarıyıl eğitim öğretim dönemi 3 Şubat Pazartesi başlayacak. İkinci dönem ara tatili 6-10 Nisan'da yapılacak. 13 Nisan'da başlayacak ikinci dönemin ikinci yarısı ise 19 Haziran Cuma tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline girilecek.

'İSTANBUL'UN ARKA BAHÇESİ' YARIYIL SEZONUNDA TATİLCİLERİ BEKLİYOR

Eşsiz doğasıyla her mevsim ayrı güzellik barındıran turizmin gözde merkezlerinden Sakarya'nın Sapanca ilçesi, yarıyıl tatilinde de turistleri ağırlayacak.

İstanbul'un arka bahçesi olarak da nitelendirilen, Ankara'ya da yakınlığıyla öne çıkan Sapanca, her yıl tatil dönemlerinde turist akınına uğruyor.

Geçen yıl yaz sezonunda nüfusu 130 bine çıkan Sapanca'da otel, apart ve pansiyonlardaki rezervasyonlar, yarıyıl tatili öncesi yüzde 99 doluluk oranına ulaştı.

Yarıyıl sezonunda tam kapasiteyle hizmet verecek ilçeye gelecek tatilciler, Sapanca Gölü çevresinde yürüyüp tesis, restoran, kafe ve otellerde gönüllerince vakit geçirebilecek.

Yeşilin binbir tonunu barındıran doğasında yürüyüş yapma imkanı bulacak tatilciler, zipline, ATV turu gibi etkinliklerle tatillerine renk katacak.

"SAPANCA'YA ÇOK RAĞBET VAR"

Sapanca Turizm Derneği Başkanı Berrin Yılmazer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeşille mavinin birleştiği yer olan Sapanca'da doğanın bütün güzelliğinin görülebildiğini söyledi.

İlçenin her yıl ziyaretçi akınına uğradığını dile getiren Yılmazer, "Sapanca'ya özellikle yaz aylarında yıldan yıla çok fazla ziyaretçi geliyor. Geçen yıl yaz aylarında 130 bin nüfusa ulaştık. Bu yıl da 150 bini bekliyoruz. Yazın günübirlik gelenlerle ziyaretçi sayımız 200 bini buluyor. Kış aylarında bile yoğunluğumuz var. Bunun çoğunluğunu Orta Doğulu misafirlerimiz oluşturuyor." diye konuştu.

Berrin Yılmazer, sömestri tatili öncesi 5 yıldızlı otellerin yüzde 95 doluluk oranına ulaştığını belirterek, şunları kaydetti:

"Bunların yanında apartlar, pansiyonlar dolu. Çok rağbet var çünkü Kartepe'ye çok yakınız. Burada kalıp oraya gidebiliyorlar. Boş yerimiz yok, Sapanca çok dolu. Yüzde 99 oranında dolu. Yeterli kapasitemiz var çünkü artık herkes kendi evini pansiyona çevirdi, bunlar ruhsatlı olarak çalışıyorlar. Çok güzel oldu, daha da teşvik ediyoruz. Vatandaşlarımızı bekliyoruz, Sapanca'nın kışın da nasıl güzel olduğunu görsünler."

"BÜTÜN ÖĞRENCİLERİMİZİ SAPANCA'YA BEKLİYORUZ"

Mahmudiye Mahallesi'nde tesis işletmecisi Yüksel Arapoğlu da gelen misafirlere tesiste en güzel hizmeti vermeye çalıştıklarını söyledi.

Turistlerin sabah kahvaltısı ve ocakbaşı mangal sayesinde eşsiz lezzetleri tadabildiğini anlatan Arapoğlu, "Oyun parkuru olarak zipline, su botu ve ATV safarimiz var. Fiyatlarımız çok uygun. Zipline kişi başı 20, su botu 30, ATV safari 50 lira. Misafirlerimizin hoşça vakit geçirebilecekleri bir yer mevcuttur. Bütün misafirlerimizi bekliyoruz." dedi.

Yaz aylarında çok yoğunluk yaşadıklarını ifade eden Arapoğlu, bütün öğrencileri Sapanca'ya beklediklerini sözlerine ekledi.

ULUDAĞ SÖMESTR TATİLİNDE DOLUP TAŞACAK

Bursa kent merkezinden kara yoluyla yaklaşık 40 kilometre uzaklığında bulunan, 9 kilometrelik hatta sahip teleferikle de alternatif ulaşım sağlanan "Oteller Bölgesi"nde, 6 bine yakın yatak kapasitesi, bazı kurum ve kuruluşlara ait misafirhanelerle farklı konaklama imkanları sunan Uludağ'da sömestir tatili, otel işletmecilerini ve esnafı mutlu edecek.

Uludağ 1. ve 2. yerleşim bölgelerindeki otellerde konaklayan tatilciler, 300 metre ila bin 980 metre uzunluklardaki 20 kayak pistinde her türlü kış sporunu yapabiliyor. Türkiye'nin en büyük kayak merkezi olarak bilinen Uludağ, kayak, snowboard ve kızak binme imkanlarının yanı sıra kar motoru ile yeşil ve beyazın oluşturduğu eşsiz manzarayı keşfe çıkmak için eşsiz imkanlar sunuyor.

Doğa sporu tutkunlarının vazgeçemediği buluşma noktalarından Uludağ, görüş mesafesinin açık olduğu günlerde doğa yürüyüşüne çıkan tatilcilere, benzersiz kent manzarasını seyretme fırsatı da tanıyor.

"ULUDAĞ REZERVASYON ORANLARI YÜZDE 100'E VARMAK ÜZERE"

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Güney Marmara Bölge Temsil Kurulu Başkanı Murat Saraçoğlu, AA muhabirine, 18 Ocak'ta başlayacak sömestir tatili dolayısıyla iç piyasada turizm hareketliliğinin artacağını söyledi.

Güney Marmara'nın da iç turizmden önemli pay elde ettiğini belirten Saraçoğlu, "Sömestirde özellikle kaplıca ve kayak merkezleri yoğun talep görüyor. Yarıyıl tatiliyle ilgili, turizmciler olarak hazırlıklarımızı yaptık. Uludağ kış turizminin başkenti. Uludağ'da şu anda rezervasyonlar yüzde 95'lerde hatta yüzde 100'e varmak üzere. Son aldığımız bilgiler bu yönde." dedi.

Kaplıca turizmiyle alakalı Bursa'ya gelip hem Uludağ'da kayak yapmak hem de kaplıcalardan istifade etmek isteyen yerli turistlerin de olduğunu vurgulayan Saraçoğlu, pek çok kişinin şehrin kültürel ve tarihi dokusunu görerek tatilini geçirmek istediğini dile getirdi.

"PİSTLER ŞU ANDA ÇOK İYİ, TAM KAYAK YAPILABİLİR DÜZEYDE"

Saraçoğlu, bu mevsim Uludağ'a karın biraz geç yağdığını ve bundan dolayı sezon başında biraz stres yaşadıklarını anlatarak, şunları kaydetti:

"Yılbaşına 1-2 gün kala çok yoğun bir kar yağışı başladı. Pistler şu anda çok iyi, tam kayak yapılabilir düzeyde. Pistlerin karla dolu olması özellikle snowboard ve kayakçılar için ilgiyi artırıyor. Hafta sonları Uludağ yolunda uzun araç kuyrukları oluşuyor. Son bir ay içinde özellikle turizm amaçlı Google'daki aramalarda yüzde 400'lük bir artış olduğunu tespit ettik. 'Bursa, Uludağ ve teleferik' yazdığınızda geçmiş aylara oranlara yüzde 400'lük artış var. Bu da Uludağ'ın Türkiye için ne kadar önemli bir cazibe merkezi olduğunu ortaya koyuyor.

Ayrıca yakın bir zamanda festivaller başlayacak. Festivallerle yoğunluk daha da artacak. Dosso Dossi Fashion Show yeni yapıldı. 30 ülke, 200 şehirden yaklaşık 6 bin kişi Uludağ başta olmak üzere Bursa'da buluştu. Bu etkinlikte de yabancı ağırlıklı bir turistik hareketlilik yaşadık. Önümüzde 1-1,5 aylık gibi bir sezon süreci daha var. Bu yıl çok başarılı bir sezon geçireceğimizi düşünüyoruz."

"ULUDAĞ'DAKİ OTELLER DE ERKEN REZERVASYON UYGULAMASINA GEÇTİ"

Karinna Otel Ön Büro Müdürü Harbi Türk de yarıyıl tatili için her sene olduğu gibi beklentilerinin yüksek olduğunu belirtti.

Oteldeki doluluğa ilişkin bilgi veren Türk, "Artık insanlar tatil dönemlerini sıkı takip ediyor. Uludağ'daki oteller de erken rezervasyon uygulamasına geçti. Şu anda yüzde 90-95 civarında doluluk oranımız var. 2 Şubat'a kadar belli periyotlarda boşluklarımız var ama onlar da dolar. Genel olarak doluyuz diyebilirim. Yeter ki bol kar olsun, pistler dolsun." ifadelerini kullandı.