Gören şaşırıyor! Elazığ'da ‘Lionel Messi’ ilkokulu!

Kent merkezine116 kilometre uzaklıkta bulunan Arıcak ilçesine bağlı Üçocak beldesi son günlerde çok mutlu...

Üçocak İlkokulu olan okulun adının navigasyonda dünyaca ünlü futbolcu Messi'nin adı olarak geçmesi sosyal medyada büyük ilgi gördü. İlk başta inanamadığını, konumun beldelerindeki okulu göstermesi ile neye uğradığını şaşırdığını anlatan Belde Belediye Başkanı Yılmaz Yegül, "Çok şaşırdım, ben de inanamadım ama baktım ki konum burayı gösteriyor.

Arama motorunda 'Lionel Messi ilkokulu' yazdığınızda konum burayı gösteriyor. Bu işin meraklısı olanlar böyle bir yerin olduğunu söyleyince, navigasyon açarak buraya geldik.

Bizim buraya 1953 yılında okul yapılmış ve o tarihten beri okulun yeri burasıdır. Bir yanlışlık olmuş ama biz memnunuz böyle kalsın. Hatta isim değişikliği için kaymakamlık ve ilgili kurumlarla görüşeceğim" dedi.