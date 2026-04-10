Siirt’te kahraman şoför: Fenalaşan genç kızı otobüsle hastaneye yetiştirdi!

Siirt’te belediye otobüsünde fenalaşan H.Ç. (16) isimli kız çocuğunu, otobüs şoförü Nedim Aykaç güzergahını değiştirip hastaneye yetiştirdi. O anlar, araç içi kamerasına yansıdı.

Olay, saat 07.30 sıralarında Siirt-Tillo hattındaki 56 ABG 982 plakalı belediye otobüsünde meydana geldi. Otobüsle seyahat eden H.Ç. isimli kız çocuğu, bir anda fenalaştı. Ayakta durduğu sırada başını tutarak duraksayan H.Ç.'yi fark eden otobüs şoförü Nedim Aykaç, diğer yolculardan yardım istedi. Yolcuların yardımıyla koltuğa oturtulan ve kendinden geçen H.Ç.'nin durumunun ciddi olduğunu gören şoför Aykaç, güzergahından çıktı. Kornaya basıp ve dörtlülerini yakarak diğer sürücüleri uyaran ve hızla ilerleyen Aykaç, otobüsü Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ulaştırdı. H.Ç., hastane önünde hazır bekleyen sağlık ekiplerine teslim edilerek tedaviye alındı. Hastanede müdahalesi yapılan H.Ç.'nin durumunun iyi olduğu belirtildi. O anlar ise otobüsün araç içi kamerasına yansıdı.

