Antalya'da mide bulandıran manzara: Bozulmuş et satan kasaba mühür

Serik'te Gıda Skandalı: 55 Kilogram Bozuk Et Ele Geçirildi

Serik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi'nde gerçekleştirdikleri rutin denetimler sırasında halk sağlığını tehdit eden bir manzarayla karşılaştı. Yabancı uyruklu bir işletmeciye ait kasap dükkanında yapılan incelemelerde, piyasaya sürülmek üzere hazırlanan 55 kilogram etin tüketime uygun olmadığı belirlendi.

Hijyenden Uzak ve Ağır Kokulu Ortam

Zabıta Müdürü Eşref Şimşek yönetimindeki ekiplerin dükkan içerisinde yaptığı detaylı kontrolde, ortamın hijyen kurallarından tamamen uzak olduğu ve içeride dayanılmaz bir kokunun hakim olduğu tespit edildi. Tezgahta satışa sunulan etlerin büyük bir kısmının bozulmaya başladığı ve halk sağlığı açısından ciddi risk taşıdığı rapor edildi. İşletmenin genel temizlik şartlarının da yasal mevzuatın çok gerisinde olduğu görüldü.

İşletme Mühürlenerek Faaliyetten Men Edildi

Serik Belediye Başkanı Kadir Kumbul'un talimatıyla, halkın sağlığını hiçe sayan işletmenin kapısına mühür vuruldu. Ele geçirilen sağlığa zararlı ürünler imha edilmek üzere toplanırken, işletmenin faaliyetine son verildi. Zabıta ekipleri, ilçe genelinde gıda güvenliğini sağlamak amacıyla denetimlerin kararlılıkla süreceğini ve benzer ihlallere asla tolerans gösterilmeyeceğini vurguladı.