Muğla'da yoldan çıkıp 15 metreden yuvarlanan beton mikserinin şoförü yaralandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde rampa çıkarken geri kayıp 15 metreden yuvarlanan beton mikserinin şoförü Soner Gönen (53) yaralandı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında Ölüdeniz- Fethiye kara yolunda meydana geldi. Rampa çıkarken geri kayan Soner Gönen yönetimindeki 34 HYN 093 plakalı beton mikseri, yoldan çıkıp yaklaşık 15 metreden yuvarlandı. Gönen, araçta sıkıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle araçtan çıkaran Gönen, sağlık ekiplerine teslim edildi. Ambulansla Fethiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Gönen, tedaviye alındı.

