Geri manevra yapan araç yolda yürüyen yaşlı bir kadına çarptı

Beyoğlu’nda geri manevra yapan bir otomobil, yolda yürüyen yaşlı kadına çarptı. Kaza anı kameralara yansırken, yere düşen hafif şekilde yaralanan kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı. Beyoğlu Kadı Mehmet Mahallesi’nde geçtiğimiz aylarda saat 16.30 sıralarında meydana gelen olayda, sokakta 34 DPH 371 plakalı otomobille ilerleyen Cahit Gezer geri manevra yapmaya başladı. Sürücü manevra yaptığı esnada yolda yürüyen Beyhan Akar’a çarptı. Kaza sonucu yere başını çarpan kadın bayılırken, çevredeki vatandaşlar sağlık ve polis ekiplerine ihbarda bulundu.