Haberler Yaşam Videoları Otoyolu kargo merkezine çevirdiler

Otoyolu kargo merkezine çevirdiler

Otoyolu kargo merkezine çevirdiler
01.02.2022 11:59

OTOMATİK OYNAT

Ana Sayfa 00:30
Dikkatsiz sürücü yolun...
Ana Sayfa 00:28
Sevgililer yarışıyor!...
Ana Sayfa 00:29
Kayak pistine çevirdikleri...
Ana Sayfa 02:55
Vergisiz Maaşlar nasıl...
Ana Sayfa 00:30
Hatalı dönüşün feci kazayla...
Ana Sayfa 05:04
Elektrik faturalarında yeni...
Ana Sayfa 00:40
ATV CANLI | Müge Anlı İZLE
Ana Sayfa 00:55
Tokat'taki kazada yaralılar...
Ana Sayfa 02:34
Çocuklarının gözü önünde eşini...
Ana Sayfa 02:23
Seyir halinde alev topuna...
Ana Sayfa 00:19
Tokat'ta yoldan çıkan otobüs...
Ana Sayfa 01:06
Antalya'da arkadaş kavgası...

Basın Ekspres yolu üzerinde bir firmaya ait araçların kargo transferi kameraya yansıdı. 4 şeritli akan trafikte kamyonetin arkasına sırayla yanaşan araçlar transferi gerçekleştirip yoluna devam etti. Yaşananlar drone ile görüntülendi. Sabah saatlerinde Basın Ekspres üzerinde Bağcılar yol ayrımında bir firmaya ait kargo araçları ve kamyonet yolun ortasında kargo transferi gerçekleştirdi. Kamyonetin arkasına yanaşan araçlar kamyonetten aldığı paketleri kendi araçlarına yükledi yüklemesi tamamlanan yoluna devam etti. Otoyolun ortasında adeta kargo merkezi gibi çalışan araçlar drone ile havadan görüntülendi.

Yaşam Videoları
SON DAKİKA