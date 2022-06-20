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Gençler arasında çıkan kavgayı ayırmak isterken bıçaklanarak hastanelik oldu

Gençler arasında çıkan kavgayı ayırmak isterken bıçaklanarak hastanelik oldu
20.06.2022 09:08 - Son Güncelleme: 20.06.2022 09:08

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Afyonkarahisar’da gerçekleştirilen sokak düğününde gençler arasında çıkan bıçaklı kavgada düğün sahibi baba ve oğlu yaralandı. Hafif yaralanan baba ve oğlu hastaneye kaldırılırken, polis ise olaylarının büyümemesi için bölgeye çevik kuvvet sevk etti. Olay, Fatih mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, mahallede gerçekleştirilen sokak düğününde gençler arasında henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine birbirlerine bıçaklarla saldırdığı iddia edilen şahısları yatıştırmak isteyen düğün sahibi baba Cemali Murat C. ve oğlu Hasan Hüseyin C., bıçaklanarak yaralandı. Düğüne katılanların haber vermesi ile bölgeye çok sayıda polis ve 112 Acil servis ambulansları sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından baba ve oğlunu ambulanslar ile hastaneye kaldırdı.

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