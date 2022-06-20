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İstanbul'da uyuşturucu tacirlerine helikopter destekli eş zamanlı operasyon

İstanbul'da uyuşturucu tacirlerine helikopter destekli eş zamanlı operasyon
20.06.2022 09:03 - Son Güncelleme: 20.06.2022 09:04

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İstanbul'da uyuşturucu tacirlerine yönelik helikopter destekli eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik başlatılan çalışma kapsamında, il genelinde 35 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uzun süreli teknik ve fiziki takibin ardından sabah saatlerinde 18 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda özel harekat timleri de destek verdi. Operasyonda baskın yapılan evler didik didik aranırken çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi. Adresteki şüpheliler gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

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