Genç kızların kavgasının kurbanı yaşlı adam oldu

Aksaray’ın Divanoğlu Mahallesi'nde aynı kıza ilgi duydukları gerekçesiyle tartışan iki genç arasındaki kavga, bir dedenin ağır yaralanmasıyla sonuçlandı. 18 yaşındaki K.U. ile 17 yaşındaki N.B. arasında telefonla başlayan tartışma, K.U.'nun yanına beş arkadaşını alarak N.B.’nin evine gitmesiyle kavgaya dönüştü. Kavga sırasında N.B.’nin dedesi M.D. gençleri ayırmaya çalışırken, K.U. aracından aldığı tüfekle M.D.’ye ateş etti. Ağır yaralanan M.D. hastaneye kaldırılırken, olay yerinden kaçan altı şüpheli polis tarafından yakalandı. Yaralı dedenin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.