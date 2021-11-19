Haberler Yaşam Videoları Gaziosmanpaşa’da motosikletli kuryeler böyle çarpıştı

Gaziosmanpaşa’da motosikletli kuryeler böyle çarpıştı

Gaziosmanpaşa’da motosikletli kuryeler böyle çarpıştı
19.11.2021 11:40
Ana Sayfa 01:33
Onu ‘Camcı Lütfü’ olarak...
Ana Sayfa 01:09
İETT otobüsleri çarpıştı!...
Ana Sayfa 00:51
Dakikalarca darp edildi...
Ana Sayfa 01:03
Kamyonet ile minibüs çarpıştı...
Ana Sayfa 01:27
Masterchef Pelin'in sevgilisi...
Ana Sayfa 01:00
Kontrolden çıkan kamyonet...
Ana Sayfa 01:02
Evinin önünde silahlı...
Ana Sayfa 01:09
Ankara'da çöken binadaki...
Ana Sayfa 02:42
"Defineyi koruyan yılan"...
Ana Sayfa 01:15
Keçiören’de doğalgaz patlaması
Ana Sayfa 03:20
Muhalefetin Cumhurbaşkanı...
Ana Sayfa 00:39
Kılıçdaroğlu’nun dünden bugüne...

İstanbul Gaziosmanpaşa’da yaya yolundan karşı şeride geçmeye çalışan motosikletli kurye ile seyir halindeki başka bir motosikletli kurye çarpıştı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı. Olay, Küçükköy Yolu Caddesi’nde dün saat 10.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kaldırımdan giden motosikletli kurye, yaya yolunu kullanarak karşı şeride geçmek istedi. Motosikletli kuryenin yola çıkmasıyla kendi şeridinde ilerleyen bir başka motosikletli kurye ile cadde üzerinde çarpıştı. Kendi şeridinde ilerleyen motosikletli kurye minibüse çarparak durabildi. Çarpmanın etkisiyle iki motosikletli de yere düştü. Kazada ciddi bir yaralanma olmadı. Yaşanan kaza anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Yaşam Videoları
SON DAKİKA