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Elektrikli battaniye yangına neden oldu

Elektrikli battaniye yangına neden oldu
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Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde elektrikli battaniyeden çıkan yangın sonrası 2 kişi hastaneye kaldırıldı. Olay, ilçeye bağlı Elmatepe Mahallesi 8 No’lu Bayır Sokak’ta bulunan 3 katlı bir binanın 2. katında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, elektrikli battaniyeden çıkan kıvılcımlar eşyalara sıçraması sonrası alevler bir anda evin salonunu sardı. Yangın sonrası ev sakinlerinin sesi ve dumanı fark eden komşuları, eve girerek yaşlı adam E.E. ve kızı H.E.’yi dışarı çıkardı. Yangınla ilgili itfaiye ekiplerine ihbarda bulunulurken, komşular da kendi imkanları ile yangını söndürmeye çalıştı. Kısa sürede eve gelen Kdz. Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yangını kontrol altına alırken, diğer katlara sıçramasını önledi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri de, dumandan etkilenen E.E. ve H.E.’yi ambulansa alarak hastaneye kaldırdı. Yangının söndürülmesinin ardından olay yeri inceleme ekipleri de evin çevresi ve evin içerisinde incelemelerde bulundu. Polis ekipleri yapılan çalışmaların ardından evden ayrılırken, ev sakinlerinin hastanedeki tedavileri sürüyor.

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