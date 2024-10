Gaziantep'te deprem konutları teslim ediliyor

Giriş Tarihi: 09 Ekim 2024, 21:44 Güncelleme Tarihi: 09 Ekim 2024, 21:43

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, şimdiye kadar 15 bin 372 konut teslim edilen Gaziantep'te 29 bin 945 konut ve bin 367 iş yeri olmak üzere 31 bin 312 bağımsız bölüm inşa edecek. 2025'in sonuna kadar 15 bin 940 konut ve iş yeri teslim edilecek.

6 Şubat'ta en ağır hasarı alan yerleşim birimlerinden Nurdağı'nda ise 5 bin 985 konut ve bin 131 işyerinden oluşan 7 bin 116 bağımsız bölüm inşa edilecek. İlçede ise bugüne kadar 2 bin 85 konut teslim edildi. 2025'in sonuna kadar 5 bin 31 konut ve işyeri teslim edilecek.

"Devlet her şeyimize yetişti"

Nurdağı'nda kalıcı konutlarına yerleşen depremzede aileler, kendilerine verilen sözlerin tutulmasından ve yeni evlerine kavuşmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Hak sahiplerinden Döndü Kayadibi, yaşadığı süreci anlatırken devletin her zaman yanlarında olduğunu belirterek, "Devlet, her şeyimize yetişti. Nefes alamıyordum, ölümden korkuyordum. Şimdi çok şükür buraya geldim. Evimiz yıkılınca bir daha ev göremeyiz zannettik. Devletimiz söz verdi, sözlerini tuttular. Aynı kendi evim gibi oldu Allah'a şükür. Allah olmayanlara da versin" dedi.

"Bu kadar binayı bir anda yapmak kolay de"

Hasan Özdemir de evlerin hızlı tamamlandığını dile getirerek, "Çabuk yaptılar. 1 senede bu kadar binayı bir anda yapmak kolay değil. Sadece Nurdağı yok. Hatay var, Kahramanmaraş var. Bence çabuk başardılar. Allah razı olsun. Evimize geldik, rahat rahat oturuyoruz" ifadelerini kullandı.

Depremzede Sacide Karaburç ise "Kimse inanmadı ama ben inandım. Cumhurbaşkanımız verdiği sözleri yapıyor. Daha fazlasını da yapacak ben inanıyorum. Torunum inşaat mühendisi. Bayramda evi gezdi ve 'Helal olsun ya, çok güzel yapmışlar' dedi. Evimi TOKİ yaptığı için rahat uyuyorum" diye konuştu.

"Ne hayal ettiysek hepsini tek tek gerçekleştireceğiz"

TOKİ Uzmanı Fatih Taşdemir de bölgedeki projelere dair, şu bilgileri verdi:

"Nurdağı'nda bin 920 adet konutun teslimini gerçekleştirdik. Bunlar haricinde Nurdağı merkezinde 345 konuttan ve 215 dükkandan oluşan bir projemiz daha devam ediyor. Anahtarlarını teslim ettiğimiz vatandaşlarımız, depreme dayanıklı konutlarında güvenle oturabilirler."

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ise yaptığı açıklamada, "Milletimiz ilk günden itibaren bize güvendi. Biz de o güveni boşa çıkarmamak için durmadan çalışıyoruz. 11 şehrimiz için ne hayal ettiysek hepsini tek tek gerçekleştireceğiz" ifadelerini kullandı.