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Başakşehir’de TIR dehşeti: 1 ölü!
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Başakşehir’de TIR dehşeti: 1 ölü!

Giriş Tarihi: 5.05.2025 16:59:34 Güncelleme Tarihi: 5.05.2025 16:59:59

Arnavutköy Habipler Yolu’nda yolun karşısına geçmeye çalışan 25 yaşındaki Yakup Altunboğa, TIR’ın çarpması sonucu olay yerinde yaşamını yitirdi. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, TIR şoförü gözaltına alındı.

Başakşehir'de yolun karşısına geçmek isteyen yaya TIR'ın çarpması sonucu olay yerinde hayatını kaybetti. TIR şoförü gözaltına alınırken polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaza, Arnavutköy Habipler Yolu Eski Habipler Mahallesi mevkinde saat 13.00 sıralarında meydana geldi. 54 RA 054 plakalı TIR şoförü Sultangazi istikametinde seyir halindeyken yolun karşısına geçmek isteyen Yakup Altunboğa'ya (25) çarptı. Çarpmanın etkisiyle Altunboğa, yola savruldu.İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Olay yerine gelen sağlık ekipleri Yakup Altunboğa'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri yolun bir şeridini trafiğe kapatırken, TIR şoförü gözaltına alındı.Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından cenaze Adli Tıp Kurumu Morguna götürüldü.Kaza nedeniyle her iki yönde de trafik yoğunluğu oluşurken, yaklaşık 2 saatlik çalışma sonrasında kapalı olan şerit trafiğe açıldı.(

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