İstanbul Bağcılar’da silahlı saldırı: 1 ölü!

Giriş Tarihi: 6.05.2025 01:12:53 Güncelleme Tarihi: 6.05.2025 01:16:32

İstanbul'un Bağcılar ilçesi Güneşli Mahallesi Üsküp Caddesi'nde, saat 22.00 sıralarında, Muharrem Yılmaz, kaldırımda husumetlisiyle karşılaşarak tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine husumetlisi, yanındaki silahla Yılmaz'a ateş açtı . Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Yılmaz, kaldırımda yere yığılırken, saldırgan şahıs motosiklete binerek olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Yılmaz, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Polis ekipleri, bölgeyi şerit çekerek kapattı ve olay yeri inceleme ekipleri çalışma başlattı . Emniyet güçlerinin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.