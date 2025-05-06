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Batman’da güreş sırasında fenalaşan genç hayatını kaybetti
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Batman'da güreş sırasında fenalaşan genç hayatını kaybetti

Giriş Tarihi: 6.05.2025 01:11:32 Güncelleme Tarihi: 6.05.2025 01:14:24

Armut köyünde arkadaşıyla şakalaşarak güreş tutan 16 yaşındaki Mustafa Güneri, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Batman'ın Kozluk ilçesine bağlı Armut (Ğarbağ) köyünde, 16 yaşındaki Mustafa Güneri , arkadaşıyla şakalaşarak güreş tuttuğu sırada bir anda fenalaştı.

Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Güneri, Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Cenazesi, hastane morgunda yapılan otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Olay köyde büyük üzüntüye neden olurken, Güneri'nin cenazesinin köy mezarlığına defnedileceği öğrenildi.

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