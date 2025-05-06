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Kırıkkale Sanayi Mahallesi’nde trafik kazası: 1’i çocuk 3 kişi yaralandı
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Kırıkkale Sanayi Mahallesi’nde trafik kazası: 1’i çocuk 3 kişi yaralandı

Giriş Tarihi: 6.05.2025 01:12:12 Güncelleme Tarihi: 6.05.2025 01:15:24

1306. Sokak’ta kontrolden çıkan otomobil bahçe duvarına çarptı. Kazada sürücü ve iki yolcu yaralandı, araçta büyük çapta maddi hasar oluştu.

Kırıkkale'nin Sanayi Mahallesi 1306. Sokak'ta , gece saatlerinde, R.M. idaresindeki 06 CDF 65 plakalı Fiat marka otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu savrularak bir evin bahçe duvarına çarptı.

Kazada, sürücü R.M. ile yolcular Z.Y. ve 5 yaşındaki M.C.D. yaralandı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralıların genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Şiddetli çarpma nedeniyle otomobilde büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Trafik ekiplerince yapılan tahkikatın ardından araç otoparka çekildi.

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