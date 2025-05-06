Kırıkkale Sanayi Mahallesi’nde trafik kazası: 1’i çocuk 3 kişi yaralandı

Kırıkkale'nin Sanayi Mahallesi 1306. Sokak'ta , gece saatlerinde, R.M. idaresindeki 06 CDF 65 plakalı Fiat marka otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu savrularak bir evin bahçe duvarına çarptı.
Kazada, sürücü R.M. ile yolcular Z.Y. ve 5 yaşındaki M.C.D. yaralandı.
112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Tedavi altına alınan yaralıların genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Şiddetli çarpma nedeniyle otomobilde büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Trafik ekiplerince yapılan tahkikatın ardından araç otoparka çekildi.