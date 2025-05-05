Hatay’da trafik kazası: Kaldırıma çarpan otomobilde 4 kişi yaralandı

Hatay'ın Antakya ilçesi Günyazı Mahallesi'nde , Y.S. idaresindeki 31 LE 470 plakalı Tofaş marka otomobil , trafikte seyir halindeyken kaldırıma çarpıp yan yattı.
Kazada otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı . Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi .
Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, otomobilde sıkışan 4 yaralıyı kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti . Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.