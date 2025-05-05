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Hatay’da trafik kazası: Kaldırıma çarpan otomobilde 4 kişi yaralandı
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Hatay’da trafik kazası: Kaldırıma çarpan otomobilde 4 kişi yaralandı

Giriş Tarihi: 5.05.2025 22:14:41

Günyazı Mahallesi’nde kaldırıma çarpıp yan yatan Tofaş marka otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı. İtfaiye ekipleri sıkışan yaralıları kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Hatay'ın Antakya ilçesi Günyazı Mahallesi'nde , Y.S. idaresindeki 31 LE 470 plakalı Tofaş marka otomobil , trafikte seyir halindeyken kaldırıma çarpıp yan yattı.

Kazada otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı . Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi .

Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, otomobilde sıkışan 4 yaralıyı kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti . Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

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