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Şişli’de tüyler ürperten kadın cinayeti kamerada!
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Şişli'de tüyler ürperten kadın cinayeti kamerada!

Giriş Tarihi: 5.05.2025 14:16:43 Güncelleme Tarihi: 5.05.2025 14:23:05

Şişli’de sabah saatlerinde kan donduran bir kadın cinayeti... 34 yaşındaki Bahar Aksu, işe gitmek üzere evinden çıktığı sırada eski eşi Rüstem Elibol ve arkadaşlarının saldırısına uğradı. Kaçırılmak istenen Aksu, direnince silahla vurularak öldürüldü. Cinayet anı saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Şişli'de 34 yaşındaki Bahar Aksu'nun, eski eşi ve yanındakiler tarafından kaçırılmak istenirken kaçmaya çalıştığı sırada vurularak öldüğü anların güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi Kazım Orbay Caddesi'nde meydana gelen olayda 34 yaşındaki Bahar Aksu, aşçı yardımcısı olarak çalıştığı otele geldiği sırada eski eşi eski eşi Rüstem Elibol (37) ve beraberindeki 3 kişi tarafından kaçırılmak istenmiş, zorla araca bindirilmek istenen Aksu, bağırarak yardım istemişti. Direnerek kaçmaya çalışan genç kadın, silahla vurularak öldürülmüştü. Aksu'nun cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, Aksu'yu vurarak öldüren eski eşi ve yanındaki faillerin yakalanması için çalışma başlatılmıştı.

Cani koca Kağıthane'de, diğer 3 şüpheli ise Silivri'de yakalandı

3 zanlı, Silivri'de şehir çıkışlarında kontrol yapan polis ekiplerince yakalanırken, 5 suç kaydı olan eski eş Rüstem Elibol'un ise Kağıthane'de yakalandığı öğrenildi. Olay yerinde 6 kovan bulunurken, kadına 3 kurşun isabet ettiği iddia edildi. Yakalanan 4 saldırgan, Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi.

Dehşet anları kameraya yansıdı
Öte yandan genç kadının, eski eşi ve yanındakiler tarafından kaçırılmaya çalışıldığı ve ardından kaçmaya çalışırken öldürüldüğü anlar ise kameraya yansıdı. Görüntülerde kadının zorla araca bindirilmek istendiği kadının ise kaçmaya çalıştığı ardından vurularak öldürüldüğü görülüyor.

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