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Gaziantep’te oyun oynarken fenalaşan çocuk hayatını kaybetti
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Gaziantep’te oyun oynarken fenalaşan çocuk hayatını kaybetti

Giriş Tarihi: 5.05.2025 21:43:36

Şahinbey Mahallesi’nde sokakta oyun oynarken fenalaşan 12 yaşındaki Husay El Musa, hastaneye kaldırılmasına rağmen hayatını kaybetti. Ölüm nedeni otopsiyle belirlenecek.

Gaziantep'in Nizip ilçesi Şahinbey Mahallesi'nde , 12 yaşındaki Husay El Musa , evinin sokağında arkadaşlarıyla oyun oynarken bir anda fenalaşarak yere yığıldı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan çocuk, Nizip Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Vücudunda fiziki olumsuz bir bulguya rastlanmazken, beyin kanaması geçirdiği tahmin ediliyor.

Kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için cenazesi Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı . Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

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