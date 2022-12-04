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Gaziantep'te aracıyla geri manevra yapan baba, 4 yaşındaki oğlunu ezdi

Gaziantep'te aracıyla geri manevra yapan baba, 4 yaşındaki oğlunu ezdi
04.12.2022 12:58 - Son Güncelleme: 04.12.2022 12:59

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Gaziantep’in Nizip İlçesinde aracıyla geri manevra yapan Ali Ç. o esnada arkada bulunun 4 yaşındaki oğlu Ahmet Ç.’yi fark etmeyerek ezdi. Olay, Gaziantep’in Nizip ilçesinde meydana geldi. Aracı ile park etmek için geri manevra yaptığı esnada aracının arkasında bulunan oğlu Ahmet Ç.'yi fark etmedi. Talihsiz çocuk aracın altında kalırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan 4 yaşındaki Ahmet Ç. Sağlık ekiplerince Nizip Devlet Hastanesine kaldırıldı. Küçük çocuk yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 4 yaşındaki Ahmet Ç. defnedilirken, Cumhuriyet Başsavcılığı, Ahmet Ç.'nin ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.

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