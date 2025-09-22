Gaziantep - Şanlıurfa yolunda korkunç kaza: 2 ölü 8 yaralı

Gaziantep-Şanlıurfa otoyolunun Nizip kesiminde meydana gelen kazada 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

Kaza, kırsal Akçakent Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Hasan Ali yönetimindeki 27 ME 8998 plakalı minibüs, ön lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkarak savruldu. Taklalar atan minibüs yol kenarına devrildi.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk incelemesinde araçta bulunan Curiye El Uglan (45) ve ismi öğrenilemeyen bir kadının yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazada yaralanan 8 kişi ise olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Nizip Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Hayatını kaybeden 2 kadının cenazesi otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.